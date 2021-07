‘Volledig beschermden’ hoeven niet altijd in quarantaine bij besmetting huisgenoot

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Omdat steeds meer mensen volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, zijn de regels voor quarantaine aangepast. Volgens de GGD Groningen hoeven mensen die volledig zijn gevaccineerd en twee weken geleden hun laatste prik hebben gehad, niet meer altijd in quarantaine als een huisgenoot besmet is met het coronavirus.

De nieuwe quarantaineregels gaan vanaf donderdag in. Met ‘volledige bescherming’ bedoelt de GGD mensen die volledig gevaccineerd zijn (langer dan 14 dagen geleden), mensen die corona hebben gehad en één vaccinatie hebben gekregen (langer dan 14 dagen geleden) en mensen die korter dan zes maanden geleden corona hebben gehad.

Het gaat volgens de GGD om ‘volledig beschermde’ mensen die nauw contact hebben gehad met een coronapatiënt. Dat betekent iemand die vijftien minuten of langer binnen anderhalve meter was van iemand met corona, binnen of buiten. Huisgenoten zijn altijd nauwe contacten. Voorkom zoveel mogelijk contact met andere personen zolang iemand bij u thuis nog besmettelijk is. Doe dit gedurende een periode van 10 dagen.

Volgens de GGD blijft het belangrijk dat deze groep mensen zich laat testen bij de GGD, vijf dagen nadat men heeft gehoord dat de huisgenoot corona heeft. Ook mensen die, binnen deze periode, zelf coronaklachten ontwikkelen, moeten zich laten testen.