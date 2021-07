Voetpad in Vinkhuizen afgesloten vanwege gaslekkage

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De hulpdiensten hebben zaterdagavond een voetpad nabij de Natriumstaat in de Groningse wijk Vinkhuizen afgesloten vanwege een gaslekkage. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

De melding van een gaslekkage kwam rond 22.00 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “De gaslucht wordt geroken op een voetpad dat haaks op de Natriumstraat staat”, vertelt Ten Cate. “Via dit voetpad kunnen verschillende woningen bereikt worden. Toen de brandweer ter plaatse kwam zijn ze direct begonnen met het uitvoeren van metingen. Klaarblijkelijk hebben de metingen aangegeven dat er daadwerkelijk een gaslekkage is want het voetpad werd afgesloten en ook werd direct uit voorzorg een slang uitgerold.”

Volgens de fotograaf bevindt de gaslekkage zich in of nabij een tuin van een woning. “Het is wachten op energiebedrijf Enexis.”

Later meer.