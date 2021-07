Vlottendorp Meerstad afgeblazen vanwege coronageval

nieuws

Foto Danja de Jonckheere Vlottendorp Meerstad 2019

Het vlottendorp in Meerstad is afgeblazen vanwege een coronageval bij één van de kinderen.

De activiteiten begonnen dinsdag met de opbouw van de vlotten. Ook woensdag waren er ongeveer 75 kinderen bezig. Vandaag (donderdag) zou het feest afgesloten worden met het te water laten van de vlotten, maar dat gaat dus niet door.

Een woordvoerder van Bureau Meerstad zei dat het erg teleurstellend is dat het vlottendorp afgelast is. Bureau Meerstad heeft inmiddels de ouders en vrijwilligers telefonisch geïnformeerd over de kwestie.

Update: Betrokkenen die nog vragen hebben kunnen zelf contact opnemen met de GGD.