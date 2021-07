Vliegtuig naar Gran Canaria maakt noodstop op Groningen Airport Eelde

nieuws

Foto: Groningen Airport Eelde

Een vliegtuig dat maandagmiddag vanaf Groningen Airport Eelde zou opstijgen richting Gran Canaria heeft de start moeten afbreken. Dat meldt De Oostermoer.

De vlucht vertrok om 16.00 uur. Terwijl het op de startbaan snelheid maakte om op te stijgen werd op een gegeven moment besloten om de startprocedure af te breken. Dit gebeurde voor het zogeheten rotatiepunt. Dit is het punt waarop het vliegtuig nog kan remmen om op de baan tot stilstand te kunnen komen. Het is nog onbekend waarom de bemanning besloot om een noodstop te maken. In het vliegtuig zaten 172 passagiers exclusief bemanning.

Na de afgebroken start hebben de piloten de systemen in het vliegtuig herstart. Na vijftig minuten kon het vliegtuig alsnog vertrekken richting het Spaanse eiland.