Vindicat zet streep door Buitenspelen: “Uitstellen tot later moment”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het evenement Buitenspelen van studentenvereniging Vindicat gaat op 14 augustus niet door. De vereniging heeft het event gecanceld vanwege de coronasituatie.

Buitenspelen wordt binnen Vindicat gezien als één van de favoriete evenementen. Voor één dag verhuizen leden naar een geheime locatie waar een groot feest wordt gevierd. Het evenement staat vaak in het teken van zon, strand en muziek waarbij zowel bekende dj’s en rappers, als eigen dj’s van de vereniging, de sfeer bepalen. “We zouden het evenement dit jaar op 14 augustus organiseren”, vertelt Senatus Rector Wessel Giezen van de vereniging. “Samen, en in goed overleg, met de gemeente Groningen hebben we besloten het feest op een later moment te organiseren.”

Reden zijn de huidige coronamaatregelen voor festivals en evenementen. “Die lopen tot 13 augustus maar we weten niet wat er daarna gaat gebeuren. Het opzetten van zo’n evenement kost veel geld en is daarom erg risicovol. Om duidelijkheid te scheppen hebben we besloten het op 14 augustus niet door te laten gaan en het te verplaatsen naar een later moment. Daarover blijven we in contact met de gemeente.”