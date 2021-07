Vindicat wordt weer uitgenodigd voor officiële gelegenheden RUG en Hanzehogeschool

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Studentenvereniging Vindicat wordt weer uitgenodigd voor officiële gelegenheden bij de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. De College’s van Bestuur namen dit besluit, omdat de Accreditatiecommissie Studentenorganisaties positief is over de ontwikkelingen bij de vereniging.

De studentenvereniging verloor haar accreditatie een jaar geleden, omdat de maatregelen die de vereniging de afgelopen jaren doorvoerde toen nog niet leidden tot een cultuurverandering bij Vindicat. Hoewel de Accreditatiecommissie nog steeds een aantal ‘kritische kanttekeningen ziet, wegen de positieve ontwikkelingen zwaarder, zo stelt de RUG. De uitvoering van deze positieve ontwikkelingen is wel gehinderd door de coronapandemie, waardoor een aantal initiatieven voor verbetering niet konden worden doorgevoerd.

“Vindicat heeft in het afgelopen half jaar wel stappen in de goede richting gezet”, zo stelt de Rijksuniversiteit Groningen. “Er zijn maatregelen ingevoerd om buitensporig alcoholgebruik tegen te gaan, er is expliciet aandacht voor de hiërarchie binnen de vereniging en het tegengaan van seksuele intimidatie, en de communicatie is verbeterd. Zo heeft het bestuur van Vindicat onlangs bij een incident daadkrachtig gehandeld en direct gecommuniceerd. Met de aanstaande benoeming van een nieuwe vrouwelijke rector doorbreekt men oude patronen.”

Naast de uitnodiging voor officiële gelegenheden worden ook de bestuursbeurzen voor komend collegejaar weer uitgekeerd, ‘mits aan alle voorwaarden uit de gedragscode is voldaan.’

‘Belangrijke opdracht om dit voort te zetten en deze kans met beide handen aan te pakken’

“De coronacrisis is voor iedereen heel lastig geweest, juist ook voor studenten en studentenorganisaties”, aldus Annemarie Hannink, lid van het College van Bestuur Hanzehogeschool. “Het bestuur van Vindicat heeft laten zien dat zij juist in dit lastige jaar toch een aantal positieve stappen heeft gezet in de gewenste verandering binnen Vindicat. Tegelijkertijd ligt er voor de Senaat een belangrijke opdracht om dit voort te zetten.”

Volgens Rector Magnificus Cisca Wijmenga van de RUG mag de cultuurverandering, door de hernieuwde accreditatie, niet stil komen te staan: “Wij vinden het erg belangrijk dat Vindicat de ingeslagen weg van cultuurverandering met ambitie voortzet en verwachten dat ze deze kans met beide handen aanpakken om actief bij te dragen aan een gezond academisch gemeenschapsleven.”

Proeftijd van een jaar

De Accrediatiecommissie geeft Vindicat wel een strenge waarschuwing voor komend studiejaar. “Wanneer tijdens de introductietijd van 2021 zich incidenten voordoen die te maken hebben met overmatig alcohol- of drugsgebruik of die niet tijdig worden gemeld aan ACI en/of politie, wanneer het dringende advies van de ACI om zorg te dragen voor een 100 procent alcoholvrije introductietijd niet wordt opgevolgd, wordt de accreditatie alsnog per direct ingetrokken.”

De CvB’s geven Vindicat daarnast het ‘dringende advies’ om zich door derden te laten begeleiden bij de ‘verbeterpunten’, die de Accreditatiecommissie heeft genoemd. Komend studiejaar moet de vereniging ‘structurele campagnes’ gaan houden over sociale veiligheid, zo stelt de Accreditatiecommissie.

Volgend jaar juli gaat de commissie Vindicat opnieuw doorlichten. Pas dan wordt de nieuwe accreditatie definitief en blijven de instellingen Vindicat uitnodigen.