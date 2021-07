Vinciane Heemstra en Rosa van Bommel winnen voorronde Kunstbende Groningen

nieuws

Foto: Melissa van Koldam / Kunstbende Groningen

Vinciane Heemstra en Rosa van Bommel hebben zondag de eerste prijs gewonnen op de voorronde van de Kunstbende Groningen. Dat heeft de organisatie laten weten.

De voorronde vond plaats via een livestream bij Vrijdag. Jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 18 jaar streden in de categorieën Expo, Muziek en Taal om de felbegeerde Kunstbende Awards. De dag begon om 12.30 uur waarna de verschillende categorieën aan bod kwamen. De deelnemers werden beoordeeld door een vakkundige jury die onder meer bestond uit Marlene Bakker, Nienke Siegers en Vincent Kortmann.

Prijzen

In de categorie Expo won Vinciane Heemstra de eerste prijs. In de categorie Muziek ging de eerste prijs naar Rosa van Bommel, een tweede prijs was er voor Ramor en de derde prijs ging naar L A U R A E. Bij Taal ging de eerste prijs eveneens naar Rosa van Bommel. Florien Saalmink en Ivar van der Velde wonnen respectievelijk de tweede en de derde prijs.

Behalve in Groningen vinden er ook voorrondes plaats in andere provincies. De eersteprijswinnaars stromen door naar het Kunstbende Young Creators Festival. Daarna worden de nummers één van het festival een jaar lang door een persoonlijke coach klaargestoomd voor een optreden op een groot podium.