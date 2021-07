Vernieling van auto was aanleiding voor ontvoering op Grote Markt

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De vernieling van een auto was de aanleiding om vorige week een 17-jarige tiener te ontvoeren vanaf de Grote Markt. Dat melden verschillende media maandag.

De ontvoering vond woensdagavond rond 22.00 uur plaats. De auto met daarin de verdachten en het slachtoffer werd korte tijd later aangetroffen op de Goudlaan. Een 28-jarige en een 20-jarige man werden aangehouden. De twee waren boos vanwege de vernieling van een auto. De 17-jarige jongen zou mogelijk meer informatie hebben over de vernieling en werd daarom meegenomen.

De jongen raakte niet gewond. Er was tegen hem ook geen geweld gebruikt, wel was hij onder druk gezet. Toch neemt het Openbaar Ministerie de zaak hoog op omdat iemand onder dwang is meegenomen. De twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Hun voorarrest is met twee weken verlengd.