‘Verkeerd onderhouden’ zandwegen bij Haren worden vanaf komend najaar hersteld

nieuws

De Onneresweg tussen Haren en Glimmen (Foto: Bram Koster)

Vanaf komend najaar gaat de gemeente Groningen beginnen met het herstellen van de schade die is aangericht bij onderhoudswerkzaamheden aan haar zandwegen. Dat laat de gemeente weten.

Achterstallig onderhoud

De schade is een gevolg van het aanpakken van ‘achterstallig onderhoud’ van de zandwegen. Eind vorig jaar is de gemeente die wegen gaan ophogen, met als doel ‘de vele kuilen en grote verschillen in hoogte weg te nemen’. Daarbij is er volgens raadslid Ietje Jacobs-Setz (VVD) en Stichting Landelijk Gebied Haren het één en ander misgegaan.

‘De voormalige gemeente Haren had inderdaad achterstallig onderhoud. Maar het herstel is niet op de correcte wijze uitgevoerd,’ zegt Jacobs-Setz. ‘Precies dat wat je niet moet doen, hebben ze gedaan,’ zei Wittenberg eerder al tegen OOG TV.

Strandwandeling

De voornaamste kritiek is dat er bij het ophogen te veel en te fijn zand zou zijn gebruikt. Daardoor gaat het stuiven bij droogte, wordt het een modderpoel bij regen en sijpelt er veel zand de bermen in. ‘Daar lijdt de biodiversiteit in die bermen onder. Dat is gewoon doodzonde,’ stelt Jacobs-Setz.

Ook maakt het mulle zand sommige wegen moeilijk begaanbaar voor wandelaars, fietsers en motoren. Voor een duo ervaren wandelaars op de Onneresweg in Onnen voelt het net of ze op het strand lopen. ‘Dit hebben wij nog niet eerder zo gezien.’

Uit een inventarisatie van de Stichting Landelijk Gebied Haren blijkt dat er ruim veertig kilometer zandweg onder het beheer van de gemeente Groningen valt. Omdat zowel de VVD-fractie als Landelijk Gebied Haren belang hechten aan de cultuurhistorische waarde van die zandwegen – een aantal is al eeuwenoud – heeft de VVD onlangs vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het onderhoud.

Te lang opgehoogd

In reactie daarop liet de gemeente weten dat er herstelwerkzaamheden op de plank liggen. ‘Bij het onderhoud wordt de zandweg opgehoogd. Dit leidt ertoe dat het zand in de berm komt. Op sommige zandpaden is hier te lang mee doorgegaan, waardoor bermen inderdaad onder het zand verdwenen zijn. (…) Dit wordt hersteld.’

In aanvulling daarop heeft een woordvoerder van de gemeente nu laten weten dat de eerstvolgende herstelronde dit najaar zal zijn.

Hoe de wegen worden hersteld, wordt per situatie bekeken. ‘De ene keer twee gaatjes vullen, de andere keer stukken van de weg herprofileren, de andere keer ploegen. (…) Zand verwijderen zal niet zo snel gebeuren,’ aldus de woordvoerder.

Met het ‘herprofileren’ doelt de gemeente op het terugbrengen van de bolle, naar weerszijden aflopende vorm. Dat is belangrijk voor de afwatering. Bij de recente ophogingen zijn veel zandwegen vlak gemaakt.

Niet te nat, niet te droog

Wanneer de gemeente precies aan de slag gaat is ‘zeer weersafhankelijk’. Zo mag het noch te droog, noch te nat zijn, laat de woordvoerder weten.

Stichting Landelijk Gebied Haren is blij met deze eerste stap vanuit de gemeente, maar is er nog niet helemaal gerust op dat de wegen hun historische karakter weer terugkrijgen. ‘Wij klampen ons vast aan die ene zin in de beantwoording van de vragen van het college: het wordt hersteld. We moeten maar geduld hebben,’ aldus Wittenberg.

Met de gemeente op excursie

Komend najaar gaat Stichting Landelijk Gebied Haren met de gemeente op excursie langs een aantal zandwegen. De stichting wil dan in gesprek over het gepleegde onderhoud en het herstel- en onderhoudsplan voor de toekomst. ‘We fietsen langs drie “hoogtepunten”’, vertelt Jan Wittenberg van de stichting.

Een goed plan volgens Ietje Jacobs-Setz (VVD), die zelf waarschijnlijk ook meegaat. Jacobs-Setz was ook al raadslid bij de (voormalige) gemeente Haren, voor de samenvoeging met de gemeente Groningen. ‘Over het algemeen weten die stadsraadsleden weinig van zandwegen. Net zoals ik vanuit Haren weinig kennis had van studentenoverlast. Met deze excursie kunnen we zien dat zandwegen niet allemaal hetzelfde zijn en kunnen we beter bepalen wat wij daar als gemeente voor verantwoordelijkheid in hebben.’