Verdachte van diefstal Van Gogh-schilderij blijft langer vastzitten

Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar - Van Gogh - Foto: Groninger Museum

De man die verdacht wordt van de diefstal van het schilderij ‘Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh blijft langer vastzitten. Dat melden verschillende media.

Het schilderij is eigendom van het Groninger Museum en was in bruikleen beschikbaar gesteld aan het museum Singer Laren. Daar werd het doek in maart vorig jaar gestolen. De man die nu verdacht wordt van de diefstal wordt ook verdacht van de diefstal van het schilderij ‘Twee lachende jongens’ van Frans Hals. Dit doek werd in de zomer van vorig jaar weggenomen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de verdachte de diefstallen met één of meerdere personen heeft gepleegd. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar sporen van een mogelijk tweede verdachte.

Het onderzoek naar de verdachte die nu vastzit is ook nog volop bezig. Zo werd in de schoenzool van de man glas aangetroffen. Dit glas wordt vergeleken met het gebroken glas dat werd aangetroffen na de inbraak in het Singer Museum. De verwachting is dat dit onderzoek binnen een maand is afgerond. Het Openbaar Ministerie wil de zaak in september inhoudelijk behandelen. Beide schilderijen zijn nog spoorloos.