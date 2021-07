Verbinding Paddepoelsterbrug zaterdagmiddag voor aantal uren terug

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is zaterdagmiddag voor een aantal uren mogelijk om gebruik te maken van de oude Paddepoelsterbrug-verbinding. De actiegroep ‘Brug T’rug’ laat in de middag een pontje varen tussen de beide landhoofden.

In september is het drie jaar geleden dat de Paddepoelsterbrug werd aangevaren door een schip. Daarbij ontstond zoveel schade dat de brug werd verwijderd en later werd vernietigd. Sindsdien moeten gebruikers van de verbinding omrijden via de Dorkwerderbrug of de Walfridesbrug. De actiegroep pleit voor een snelle terugkeer van een brug op gelijke hoogte. Verschillende organisaties, waaronder de Fietsersbond en Het Groninger Landschap, deelt deze mening. Ook de gemeente Groningen wil dat de verbinding hersteld wordt maar is daarbij echter afhankelijk van Rijkswaterstaat.

Het pontje vaart zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. Bij de actie zijn verschillende leden van de actiegroep aanwezig om uitleg te geven over de laatste stand van zaken. Ook kan het informatiebord bekeken worden dat sinds enkele weken een plekje heeft gekregen aan de noord-zijde. Bij de picknicktafel kan een kop koffie of thee gedronken worden.