Veiligheidsberaad: “Aanscherping coronamaatregelen was onvermijdelijk”

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Het besluit om de coronamaatregelen sinds afgelopen weekend aan te scherpen was onvermijdelijk. Dat zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond.

Het Veiligheidsberaad, dat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s bestaat, kwam maandagavond bijeen om te vergaderen over de actuele coronasituatie. “De optie om niet te handelen was snel van tafel”, laat Bruls weten. “De cijfers zijn ook zo hoog. De GGD had mij donderdagavond al geadviseerd: ‘Luister eens, als het Rijk niet gaat ingrijpen dan moeten we jou adviseren om in te grijpen, want we hebben nog nooit zo’n stelle stijging gehad. In de hele pandemie niet’. Dus er moest snel wat gebeuren.”

Virus is verraderlijk

Vrijdagavond maakte het demissionaire kabinet op een ingelaste persconferentie bekend dat de teugels weer worden aangehaald. Zo mag de horeca ’s nachts tussen middernacht en 06.00 uur in de ochtend niet open en zijn meerdaagse festivals niet toegestaan. Bruls houdt er rekening mee dat situaties waarbij het aantal besmettingen snel stijgt de komende tijd vaker kunnen gaan gebeuren. “Het toont aan dat het virus verraderlijk is. We zien het niet, we voelen het helaas wel en het kan dus heel erg snel terugkomen.” Wel realiseert het Veiligheidsberaad zich dat de beslissing teleurstelling is voor veel mensen. Toch verwacht Bruls ook dat het begrip voor de aanscherping van de maatregelen zal groeien als de cijfers hierdoor weer gaan dalen.

Onderzoek naar Testen voor Toegang

Daarnaast laat Bruls weten nog steeds kritisch te zijn over Testen voor Toegang. Volgens de voorzitter is het systeem niet waterdicht. “Het is getest in de zogeheten Fieldlabs, maar dat zijn natuurlijk proefomstandigheden.” In andere situaties werkt het anders. Bruls wil daarom dat er de komende tijd onderzocht gaat worden of het systeem wel overal te gebruiken is, en waar zo niet, waar het dan wel gebruikt kan worden.