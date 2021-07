Veel werkgevers in Groningen lopen risico op terugbetaling noodhulp NOW

nieuws

Foto: Gerrit de Haan

Van de werkgevers in Groningen heeft pas 42 procent de definitieve berekening van de NOW-tegemoetkoming aangevraagd. Dat blijkt uit onderzoek van het UWV.

NOW staat voor tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Van alle Nederlandse werkgevers weet 37 procent niet dat zij zélf de definitieve berekening van hun NOW-tegemoetkoming moeten aanvragen. Het is raadzaam, zo stelt het UWV, daar alert op te zijn, want de deadline voor het definitief vaststellen van de hulp in de eerste aanvraagperiode NOW nadert. Als werkgevers de definitieve berekening niet op tijd aanvragen, kan dat leiden tot een terugvordering van het complete voorschot.

Van begin april tot eind mei 2020 vroegen ruim 139.000 werkgevers via de NOW-regeling een tegemoetkoming in hun loonkosten aan. Het aanvragen en ontvangen van het voorschot was de eerste stap van het proces. Aanvragers moeten nu ook nog zelf de berekening aanvragen om het definitieve steunbedrag te bepalen. Meer dan de helft van de werkgevers heeft dat dus nog niet gedaan. Van de 4.450 werkgevers in Groningen meten nog 2.554 de definitieve berekening nog aanvragen.

Werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben, hebben een aanvullend probleem. Het UWV meldt dat het momenteel extreem druk is bij boekhouders en accountants. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen.