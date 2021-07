Veel schade bij verkeersongeluk met politieauto op Europaweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk woensdag aan het einde van de middag op de Europaweg is een politieauto in botsing gekomen met een personenauto. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.45 uur op de kruising met de op- en afrit van de zuidelijke ringweg. “Op de kruising is een politiewagen in botsing gekomen met een rode personenauto”, vertelt Wind. “De politieauto reed met spoed en had zwaailicht en sirene ingeschakeld. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, wel is er grote schade ontstaan aan beide voertuigen.”

Vanwege het ongeluk is de weg afgesloten vanaf de Euroborg in de richting van het Sontplein.

Later meer.