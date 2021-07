Veel schade bij verkeersongeluk Friesestraatweg

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De Friesestraatweg is zondag in het begin van de middag een half uur afgesloten geweest vanwege een verkeersongeluk. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.55 uur ter hoogte van de Stadskerk. “Het betreft een kop-staart botsing”, vertelt Nuver. “Hoe dit heeft kunnen ontstaan is onbekend. Bij het ongeluk is er flink wat schade ontstaan aan beide voertuigen.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Ambulanciers hebben de betrokkenen gecontroleerd, maar niemand bleek gewond te zijn geraakt. Omdat er veel schade was, en om de hulpverleners de ruimte te geven, werd de Friesestraatweg in de richting van Zuidhorn, tussen de Pleiadelaan en de Edelsteenlaan, afgesloten.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen weggesleept.