Veel animo voor fietstoertocht Haren-Haren

De fietstoertocht Haren-Haren is zondag een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

De achtste editie van de fietstoertocht begon om 09.00 uur. Sportjournalist Dick Heuvelman gaf toen het startsein aan de eerste groep wielrenners om te vertrekken. In totaal deden er 525 deelnemers mee. Vanwege de coronamaatregelen kon de route van 165 kilometer niet gefietst worden. Die van 105 echter wel en daarnaast was nieuw dit jaar een fietstocht van 50 kilometer. Wielrenners die voor de 105-versie kozen konden dit jaar ook starten in Odoorn.

“We kijken terug op een bijzonder, maar geslaagd wielerevenement”, laat de organisatie weten. “Helaas konden we vanwege de coronamaatregelen niet de gezellige afterparty bieden met muziek en horeca op ’t Clockhuysplein in Haren.” De organisatie laat verder weten dat de 50 kilometer-versie vanwege het succes ook volgend jaar aangeboden zal worden. De volgende editie wordt gehouden op zondag 3 juli 2022.