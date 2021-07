Vanaf maandag testen zonder afspraak mogelijk bij MartiniPlaza

nieuws

Foto: Publiek Domein

Mensen die gezondheidsklachten hebben die passen bij het coronavirus, kunnen zich vanaf maandag zonder afspraak laten testen bij MartiniPlaza. Dat maakte de GGD Groningen maandagochtend bekend.

Testen zonder afspraak kan op gezette tijden. Die zijn dagelijks tussen 13.30 en 15.30 uur.

De GGD benadrukt dat de afspraakloze coronatesten alleen bedoeld zijn voor mensen met klachten. Mensen die een test willen laten doen voor ze op reis gaan, moeten een afspraak maken via telefoonnummer 0800-5005 of via testenvoorjereis.nl.