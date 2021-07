Vanaf dinsdag strenge beperkingen voor Groningse reizigers naar Duitsland

nieuws

Vanaf dinsdag moeten Groningers die naar Duitsland reizen, rekening houden met nieuwe, strengere inreisbeperkingen. Mensen die niet (of korter dan twee weken geleden) volledig zijn gevaccineerd, moeten vanaf dan vijf dagen in quarantaine als ze langer dan 24 uur in het land willen verblijven.

De beperkingen zijn niet onverwacht. Ons buurland rekent ieder land met meer dan 200 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week tot hoogrisicogebied. Nederland kende er deze week 361 per 100.000 inwoners.

De quarantaineplicht geldt voor kinderen vanaf zes jaar en volwassenen. Deze groep Nederlanders is nog vrijwel niet gevaccineerd. Vakantiegangers met als bestemming Duitsland moeten daarom rekening houden met beperkingen, als ze met hun kinderen op vakantie gaan.