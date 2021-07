Vanaf deze woensdag lagere waterdruk in Hoogkerk

nieuws

Foto: Waterbedrijf Groningen

De komende maanden krijgen Hoogkerkers ander drinkwater. Tot nu toe kreeg men water voor de provincie en nu water voor de stad. Dat heeft een iets lagere druk.



‘Om er voor te kunnen zorgen dat er op alle momenten van de dag altijd overal voldoende water is, passen we tijdelijk de waterlevering Stad en Provincie aan. Hierdoor kunnen we de waterlevering beter verdelen over de vijf productielocaties’, meldt het Waterbedrijf Groningen.

De waterdruk blijft ruimschoots voldoen aan de gestelde minimale eisen (minimaal 1,5 bar), maar de waterdruk is mogelijk wat lager dan de Hoogkerkers gewend zijn.

Resetten bij storingsmelding

‘De kans bestaat dat hydrofoor- en/of sprinklerinstallatie(s) storingen melden. Dit kan verholpen worden door de installatie te resetten. Hoewel wij de kans hierop erg klein inschatten, willen wij u uit voorzorg attenderen’.