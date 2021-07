Van ‘Summer of love’ naar quarantaine: deze studenten raakten besmet tijdens het uitgaan

nieuws

Foto Anneloes Struik. Drukte in Peperstraat

Veel studenten hebben Covid-19 opgelopen tijdens het stappen. Wat voor hen de leukste en heetste zomer van hun leven zou moeten worden, eindigde in quarantaine. Wij spraken met drie van hen.

De “Summer of love”, zoals deze ook wel wordt genoemd, duurde maar liefst twee weken. Onder studenten slaat Covid-19 namelijk stevig om zich heen. Hierdoor zijn afgelopen vrijdag een aantal versoepelingen rondom horecagelegenheden teruggedraaid. De reden hiervoor is, omdat veel besmettingen te herleiden zijn aan het nachtleven. Zo ook de besmettingen van deze studenten, die hun verhaal doen.

Opgelopen tijdens stapavonden

Sharon, Daphne en Manon liepen hun besmetting allemaal op in de Groninger binnenstad. Zo waren Sharon en Manon beide bij een borrel van hun studentenvereniging, waarna ze op stap gingen. Ook Daphne raakte hoogstwaarschijnlijk besmet tijdens het uitgaan. Niemand uit hun omgeving was besmet met het virus, alvorens de dames op de bewuste avonden richting het uitgaanscentrum in de binnenstad togen.

Testen voor Toegang werkt niet

Alle drie hebben ze, door middel van Testen Voor Toegang, een QR-toegangscode ontvangen, waarmee ze op stap gingen.

Sharon geeft aan dat ze het stom vindt dat mensen een vervalste QR-code hebben gebruikt. Ook geeft ze aan dat veel mensen met het Janssen-vaccin, dat ze in de middag hadden gekregen, naar binnen konden. “Deze mensen waren niet getest en niet volledig beschermt tegen Covid-19, zij konden het virus dus gewoon met zich mee dragen”.

Daphne beaamt dit, maar geeft ook aan dat het systeem achter Testen voor Toegang niet waterdicht is. “Ik heb inmiddels drie negatieve antigeentesten gedaan, waaronder bij het spoedtest-centrum aan de Nieuwe Ebbingestraat. Deze gebruiken mensen nota bene om op vakantie te gaan. Mijn GGD test was wel positief. Het kan dus zo zijn, dat positieve mensen met een legitieme QR-code opstap zijn geweest of nu zelfs gaan reizen.”

De studenten schuiven de schuld niet volledig af op de overheid. “Ik was bewust van de gevaren achter het stappen, maar daarentegen vind ik wel dat het systeem niet klopte en makkelijk te vervalsen was”, aldus Daphne.

Lichte klachten

De klachten van de drie studenten zijn licht en variëren van lichte keelpijn tot een volle neus. Wat voornamelijk vervelend is, is dat de tweede vaccinatieprik van zowel Daphne als Manon is uitgesteld met acht weken.

Wel of geen spijt?

Op de vraag of de studenten spijt van hun nachtelijke avonturen hebben wordt wisselend gereageerd. Zo geeft Manon aan geen moment spijt te hebben gehad en het heerlijk vond om weer vrij te zijn. Daphne gaat hier deels in mee, maar zet daarbij wel de kanttekening dat ze het niet nog een keer zou doen.

Sharon heeft er het meeste spijt van: “Het was flink balen dat ik net op het allerlaatste moment positief ben getest. Ik heb het virus namelijk de hele tijd weten te ontlopen.”

*De namen van de studenten zijn gefingeerd. Deze zijn bekend bij de redactie.