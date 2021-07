Van bijstand naar basisbaan: ‘Ik heb energie voor tien’

Begin 2020 startte de gemeente met een experiment voor mensen met een bijstandsuitkering: de basisbaan. Dat is een baan, speciaal bedoeld voor mensen die totaal geen zicht meer hebben op een terugkeer op de arbeidsmarkt. Tot nu toe leiden de resultaten tot tevredenheid, zowel bij de gemeente als bij mensen met een basisbaan.

Sinds mei dit jaar werkt Marie Chantal Baziruwisabiye uit Selwerd in een woonzorgcentrum in Paddepoel. Ze doet verschillende werkzaamheden, onder meer als receptionist. Ze is één van de 32 personen met een basisbaan in de gemeente Groningen.

‘Als ik ’s ochtends wakker word, weet ik dat ik niet thuis blijf, televisie kijk en thee drink. Maar ik weet dat ik iets ga doen voor de maatschappij. Ik ben heel trots en tevreden.’ Hiervoor zat ze drie jaar thuis met een uitkering. Ze had al diverse trajecten gevolgd om aan een reguliere baan te komen, maar zonder succes.

Ook Salmi Abderrahman, liever Abdel genoemd, heeft een basisbaan. Abdel was een van de eerste deelnemers aan het experiment en heeft nu een jaar en vier maanden een basisbaan. ‘Ik ruim tuinen op, verf bij mensen thuis. Een beetje klussen. Ik ben helemaal gelukkig met dit werk. Ik heb energie voor tien mensen.’

Het experiment met de basisbaan loopt nog tot eind 2023. Of Abdel en de 31 anderen daarna nog steeds een basisbaan hebben, is op dit moment nog onduidelijk.

Bekijk voor meer informatie de videoreportage.