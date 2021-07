Vaker rioolwateronderzoek moet opleving coronavirus eerder signaleren

nieuws

Foto: Marianne Cornelissen-Kuyt - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68771525

Het RIVM gaat vanaf komende herfst twee keer zo vaak het rioolwater controleren op de aanwezigheid van virusdeeltjes. In en rond de gemeente Groningen worden deze controles op drie plekken uitgevoerd.

Op dit moment worden er twee keer per week controles uitgevoerd, straks gaat het rioolwater drie of vier keer onderzocht worden. Door intensivering van de controles wordt eerder duidelijk of het virus oplaait en in welke gebieden dit gebeurt. De GGD’en kunnen dan sneller in actie komen. In het rioolwater is het virus al te zien voor mensen ziek worden en klachten beginnen te ontwikkelen. De afgelopen weken toonden rioolwatermonsters al aan dat er een opleving van het virus was voordat die daadwerkelijk werd vastgelegd door het toenemende aantal besmettingen.

In en rond de gemeente Groningen worden de controles uitgevoerd in Garmerwolde, Eelde en Foxhol. Uit gegevens blijkt dat de controles op deze locaties nu eens in de week plaatsvinden. De laatste controle in Garmerwolde vond afgelopen dinsdag plaats. Toen werden er 107 coronavirusdeeltjes per millimeter vastgesteld. Een week eerder, op 21 juli, lag dit nog op 664 virusdeeltjes per millimeter. Als GGD’en een opleving signaleren kan er op deze locaties prioriteit worden gegeven aan het bron- en contactonderzoek.

De rioolwatergegevens van Garmerwolde: