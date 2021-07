Vaccinatiegraad blijft hoog in Groningen; met name aantal HPV-vaccinaties stijgt sterk

nieuws

Foto via GGD Groningen

Net als vorig jaar is de vaccinatiegraad in Groningen gestegen voor vrijwel alle inentingen. Dat blijkt uit het Vaccinatiegraad-rapport 2020 van het RIVM.

Sterke stijging aantal HPV-vaccinaties

Met name de stijging van het aantal vaccinaties tegen HPV valt op. Dit percentage steeg van tien procent naar 63 procent in de laatste twaalf maanden. Volgens de GGD Groningen is ook het aantal vaccinaties bij zuigelingen gestegen.

Veel animo voor 22-wekenprik

Daarnaast heeft het RIVM voor het eerst geschat hoeveel zwangere vrouwen uit Groningen een 22-wekenprik hebben gehaald voor hun ongeboren kind. Met deze vaccinatie zijn zuigelingen al vanaf hun geboorte beschermd tegen kinkhoest. In Groningen is de vaccinatiegraad hierbij ongeveer 79 procent, negen procent meer dan het landelijke gemiddelde.

Groningen staat hoog in Nederland

Groningen blijft dankzij deze cijfers één van de meest gevaccineerde provincies van Nederland. Landelijk constateert het RIVM ook een lichte stijging van de vaccinatiegraad.