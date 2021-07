Vaccinatiebewijs laten zien om kroeg in te kunnen is slecht plan: “Het biedt schijnveiligheid”

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Het kunnen laten zien van een vaccinatiebewijs om een kroeg te kunnen bezoeken. Verschillende landen in Europa willen met dit systeem gaan werken. In Groningen ziet men zo’n plan niet zitten.

In Ierland stemde maandagavond de regering in met een plan om de horeca volledig te heropenen. Nu heeft deze sector aldaar nog te maken met beperkende maatregelen. Om toegang te krijgen moeten mensen aan kunnen tonen dat ze in het afgelopen half jaar zijn hersteld van Covid-19 of moeten ze kunnen laten zien dat ze gevaccineerd zijn door middel van een Digital Covid Certificates (DCC). “Het gaat om een plan waarbij we de horeca veilig en in overeenstemming met het volksgezondheidsadvies kunnen openen”, laat vicepremier Leo Varadkar (FG) aan de Irish Times weten. Mensen die de regels overtreden lopen kans om een bekeuring van 2.000 euro te krijgen. Ierland is niet het enige land dat op deze manier wil gaan werken. Ook in Frankrijk en Griekenland moet je aan kunnen tonen dat je gevaccineerd bent voor je een kroeg kunt bezoeken.

Schijnveiligheid

In Nederland bestaan zulke plannen vooralsnog niet. Nachtburgemeester Merlijn Poolman hoopt ook dat deze plannen er niet komen. “Het is niet de oplossing. Door dit systeem creëer je schijnveiligheid. Mensen die namelijk gevaccineerd zijn, die kunnen het virus nog steeds verspreiden. Dat geldt ook voor mensen die al eens hersteld zijn van corona. Je kunt je ook afvragen wat het voor nut heeft als je mensen de toegang tot kroegen gaat ontzeggen als ze niet gevaccineerd zijn. Als je dit gaat invoeren dan zorg je er misschien voor dat de vaccinatiebereidheid omhoog gaat, maar in Nederland is die al heel hoog. Maar om dit middel als wapen daarvoor te gebruiken, dat vind ik zeer onethisch.”

Jules Carels van café Amicitia: “Ik wil geen politieman zijn”

Jules Carels is eigenaar van café Amicitia aan de Noorderstationsstraat. Ook hij ziet een systeem als dat ze in Ierland voor ogen hebben niet zitten. “Als ik heel eerlijk ben, dan wil ik mensen niet vragen of ze gevaccineerd zijn. Kijk, als het van de overheid moet, dan moet het. Maar ik wil geen politieman zijn. Ik ben kroegeigenaar en bij mij is bijna iedereen welkom. Daarnaast vind ik dat het hier in mijn café nu ook heel goed gaat. Ik heb een klein café en de mensen houden zich over het algemeen echt goed aan de basismaatregelen. En het komt wel eens voor dat ik een klant even tot de orde moet roepen door te zeggen van ga nu eens zitten joh. En inderdaad, dan ben je al een beetje een politieman. En dat is een jas die mij niet zo goed past. Ik wil dat mensen die hier komen zich welkom voelen en een fijne tijd hebben.”

“Ik vind het erg voor de collega’s”

Volgens Carels staat of valt alles met je eigen gedrag. “Twee weken geleden zijn nagenoeg alle maatregelen opgeheven. Dat is te snel gegaan. Mensen dachten dat het weer kon en namen het er van. En ik snap dat wel. In combinatie met een niet waterdicht testsysteem zien we daar nu de gevolgen van door de hoge besmettingscijfers. En ik vind het erg voor mijn collega’s van de discotheken en nachthoreca dat zij nu weer de deuren hebben moeten sluiten. Dus als je een artikeltje schrijft zou je er wel in mogen zetten dat ik hen heel veel sterkte wens, en dat ik het erg voor ze vind.

“Misschien is de Deltavariant gewoon wel niet zo spannend”

Poolman spreekt ondertussen van paniekvoetbal. “We hebben de afgelopen week gezien dat de besmettingscijfers fors op zijn gelopen. Maar hoe erg is dat precies? Kijk. Ik ben nachtburgemeester, ik ben geen viroloog. Ik kom op voor de belangen van de Groningse horeca en het nachtleven. Met de kennis die ik heb zie ik dat de maatregelen donderdag waarschijnlijk flink worden verscherpt omdat de besmettingscijfers oplopen. Maar kijken we niet teveel naar een besmettingscijfer? Als we kijken naar de ziekenhuizen dan zien we godzijdank dat het daar rustig is. En ik hoop ook dat dat zo blijft. Je hebt dit ook in Engeland gezien hè? Veel besmettingen maar niet spectaculair veel ziekenhuisopnames, de pubs zijn gewoon nog open en komende week zijn ze van plan alle maatregelen eraf te halen. Misschien is de Deltavariant gewoon wel niet zo spannend, dat hoop ik vooral van harte.”