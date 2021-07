UMCG: ‘Meer kinderen lopen risico op verdrinking door corona’

nieuws

Foto: qimono via Pixabay

“We zien dat het aantal verdrinkingen onder kinderen de afgelopen tien jaar niet is afgenomen, terwijl de decennia daarvoor wel sprake was van een dalende lijn”, zegt Kinderarts-intensivist Joke Kieboom van het UMCG. Ze concludeert dit uit onderzoek, op basis van data van alle Nederlandse ziekenhuizen.

In Nederland vonden, in de afgelopen tien jaar, jaarlijks gemiddeld 78 verdrinkingen plaats onder kinderen, met en zonder dodelijke afloop. Volgens Kieboom blijft verdrinking een belangrijke oorzaak van overlijden van kinderen. Maar tot nu toe was nog niet bekend hoeveel Nederlandse kinderen jaarlijks een bijna-verdrinking meemaken.

Meeste kinderen die bijna verdrinken, kunnen we niet meer beter maken

Eén op de zes kinderen die betrokken zijn bij een verdrinkingsongeval, overlijdt aan de gevolgen. Bijna één op de drie kinderen komt na verdrinking terecht op een intensive care. “Het is wrang om te zeggen, maar wij kunnen de kinderen die na een bijna-verdrinking op de intensive care terechtkomen dikwijls niet meer beter maken”, zo stelt Kieboom. “Dit omdat de hersenen al te ernstig zijn beschadigd door het langdurige zuurstofgebrek. Sommige kinderen die uiteindelijk overleven, houden blijvend hersenletsel over”.

Achterstand bij zwemles door corona

Door de COVID-19-maatregelen hebben kinderen mogelijk een achterstand in zwemles en in zwemveiligheid opgelopen. “De uitkomsten van het onderzoek van de kinderartsen onderstrepen het belang van een gezamenlijke aanpak van de zwemveiligheid. We zetten ons in om het leed dat verdrinking jaarlijks veroorzaakt zoveel mogelijk te voorkomen”, aldus Titus Visser, directeur Nationale Raad Zwemveiligheid.