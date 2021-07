UMCG ontwikkelt nieuwe methode om leverschade te meten in het bloed

nieuws

Het UMCG heeft bijna 225.000 euro gekregen van de Maag Lever Darm Stichting voor de ontwikkeling van een nieuwe methode om schade door leververvetting te meten in bloed.

Tot nu toe was dit alleen mogelijk door het afnemen van een biopt, een pijnlijke en belastende methode voor de patiënt. Professor Doctor Han Moshage en zijn collega’s ontwikkelen een nieuwe methode door de informatie van de leverblaasjes te decoderen uit het bloed. Zo wordt ook duidelijk hoe het met de conditie van de levercellen gesteld is. Dit levert cruciale informatie over het ziekteproces op en bespaart tijd.

Dankzij de aanhoudende steun van donateurs kan de Maag Lever Darm Stichting in totaal bijna één miljoen euro toekennen aan vier veelbelovende onderzoeken, gericht op de vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Het onderzoek in het UMCG is daar één van.