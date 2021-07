UMCG heeft primeur in Benelux met revolutionaire behandeling boezemfibrilleren

nieuws

Het UMCG heeft, als eerste behandelcentrum in de Benelux, een nieuwe, revolutionaire techniek toegepast voor de behandeling van boezemfibrilleren.

De veelvoorkomende hartritmestoornis wordt behandeld met een elektrisch veld, waardoor er kleine littekens worden gemaakt in het weefsel waar de ritmestoornis ontstaat. Het littekenweefsel zorgt ervoor dat ongewenste prikkels vanaf die plek geblokkeerd worden.

De nieuwe techniek is zeer effectief, zo blijkt uit onderzoek. Een jaar na de ingreep ervaren de meeste patiënten geen klachten meer van boezemfibrilleren. Daarnaast is de nieuwe methode snel en geeft een veel kleinere kans op complicaties, zo stelt het ziekenhuis. “De patiënten gingen dezelfde dag weer naar huis en hebben geen problemen ervaren”, zegt Yuri Blaauw, hoofd klinische elektrofysiologie bij het UMCG. “Op deze manier kunnen we in de toekomst veel meer patiënten op een veilige manier helpen. Een belangrijke winst, want er zijn veel patiënten met atriumfibrilleren en er is een lange wachtlijst.”

De behandeling dient als alternatief voor andere behandelingen, waarbij het littekenweefsel wordt aangebracht door middel van verhitting of bevriezing. “Een nadeel van behandelen met warmte of koude is dat er complicaties kunnen ontstaan doordat omliggend weefsel of zenuwen beschadigd kunnen raken”, aldus Blaauw. “Dat kan bijvoorbeeld leiden tot uitval van het middenrif waardoor mensen tijdelijk kortademig worden. Dit komt voor bij ongeveer 2 op de 100 patiënten. Een andere gevreesde, maar zeldzame, complicatie is schade aan de slokdarm.”