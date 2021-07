nieuws

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

De UMCG ambulancezorg helpt vrijdagavond mee met het evacueren van het ziekenhuis in Venlo.

Dat gebeurt vanwege de hoge waterstanden in de Maas in Limburg. Het ziekenhuis ligt dicht bij de Maas en wil een eventuele overstroming niet afwachten. De behandelbus van het UMCG rijdt patiënten naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen.

Het ziekenhuis in Venlo meldt dat de evacuatie zeer voorspoedig verloopt. De patiënten worden buiten Nijmegen ook naar andere ziekenhuizen gebracht.