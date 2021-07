Ukrant: intimidatie en scheldpartijen bij New Neopharm

nieuws

Bij het bedrijf New Neopharm worden medewerkers regelmatig geïntimideerd en uitgescholden en om een kleinigheid ontslagen. Dat meldt de Universiteitskrant na gesprekken met ruim twintig (ex)medewerkers.

New Neopharm, gevestigd aan de Wismarweg, is een groothandel in farmaceutische producten. Volgens de Ukrant is de sfeer er om te snijden en zijn de veertig vrouwelijke werknemers, vooral studenten, bang om iets verkeerds te doen. Volgens diverse studenten zijn ze een heel uurloon kwijt als ze een minuut te laat zijn.

Vakbond FNV heeft inmiddels de student-medewerkers opgeroepen om samen actie te ondernemen. In een reactie in de Ukrant zegt de bedrijfsleiding van New Neopharm, zich niet te herkennen in het artikel. De medewerkers moeten de procedures nu eenmaal goed naleven omdat ze geen fouten mogen maken omdat ze met medicijnen werken. Van een slechte werksfeer zou geen sprake zijn.