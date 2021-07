Twijfel over immuniteit na prik met Janssen-vaccin

nieuws

De wachtrij bij de vaccinatielocatie in MartiniPlaza - Foto: Veiligheidsregio Groningen

Het Outbreak Management Team, het OMT, heeft twijfels of het Janssen-vaccin wel snelle immuniteit biedt tegen de deltavariant van het coronavirus. In de gemeente Groningen hebben veel jongeren er voor gekozen om zich in te laten enten met het vaccin van Janssen.

Wie de afgelopen weken een Janssen-vaccin heeft gehaald geldt nu, twee weken na de prik, als volledig gevaccineerd. Maar volgens het OMT is het zeer de vraag in hoeverre de vaccins veertien dagen na de vaccinatie al volledige immuniteit bieden tegen de deltavariant. Uit vrijgegeven adviezen van het kabinet blijkt dat er nu verder onderzoek gedaan wordt. In een brief aan de Tweede Kamer meldt demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid dat er goed gekeken gaat worden naar deze kanttekening. “Ik informeer u daar zo snel mogelijk over.”

Duizenden jongeren in het land kozen de afgelopen weken voor het Janssen-vaccin, dat als voordeel heeft dat je maar één prik nodig hebt. De befaamde ‘dansen met Janssen’-quote van De Jonge resulteerde in jongeren die massaal het uitgaansleven indoken.