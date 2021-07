Twellaar in dubbeltwee naar Olympische roeifinale in Tokio

sport

Foto via KNRB

Roeier Melvin Twellaar van roeivereniging Aegir uit Groningen heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de finale. Twellaar roeit samen met Stef Broenink in de dubbeltwee.

Met een tijd van 6:20.17 plaatste het duo zich als nummer één voor de finale. Opvallend is dat Twellaar en Broenink in de serie, waarin zij zich vrijdag plaatsten voor de halve finale, nog 6:08.38 voeren. In de andere halve finale pakte Frankrijk de overwinning met een tijd van 6:20.45.

In de nacht van dinsdag op woensdag roeit het duo de finale om 02.30, meldt de website van Team NL.