Tweede betonstort voor verdiepte aanleg zuidelijke ringweg

nieuws

Foto Chris Bakker.

Voor de verdiepte ligging van de zuidelijke ringweg wordt er vanaf volgende week woensdag bij de HL Wicherstraat 35 uur lang beton gestort.

Het wordt de vloer van één van de drie bouwkuipen. Het werk gaat continu door, omdat het beton één dicht geheel moet worden.

De eerste bouwkuip was in mei aan de beurt. De derde en laatste wordt begin volgende maand volgestort met beton. In de bouwkuipen wordt later de verdiepte ringweg aangelegd.

Het werk begint woensdag om 5.00 uur. Omwonenden zijn geïnformeerd over eventuele overlast. Die bestaat uit bouwverkeer en geluidshinder.