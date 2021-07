Tweede aardgasvrije demowoning geopend

Groningen heeft er sinds 6 juli een nieuwe aardgasvrije woning bij. De bewoners aan de Neptunusstraat 31 zijn de trotse eigenaren van de tweede “demowoning” van het project Making City.

Making City is een groot Europees project, waarin Groningen als voorbeeld stad wordt gezien. Andere steden uit Europa kunnen vervolgens leren van de innovatie en ontwikkelingen die zich in Groningen afspelen.

De demowoning dient ook als demonstratie voor omwonenden. Buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in het verduurzamen, of het volledig aardgasvrij maken van hun woning kunnen hiervoor bij dit huis een kijkje nemen.

De woning aan de Neptunusstraat is aardgasvrij gemaakt doormiddel van een warmtepompsysteem. Deze bootst een warmtenet na, waardoor het water in de woning tot een temperatuur kan komen van zeventig graden. De benodigde stroom wordt opgewekt met behulp van 26 zonnepanelen. Bijzonder aan deze woning is, dat het als jaren zeventig woning gebruik maakt van twee warmtepompen. Op deze manier kan de woning nog beter verwarmt worden.

Dit is de tweede aardgasvrije woning van het Making City project. Later dit jaar zullen er nog meerdere woningen aardgasvrij worden gemaakt.