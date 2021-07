Twee verdachten opgepakt voor ontvoering op Grote Markt; politie zoekt getuigen en camerabeelden

nieuws

Twee mannen uit Groningen hebben woensdagavond rond 22.00 uur, op de Grote Markt, een jongen ‘onder mogelijke dwang’ meegenomen in een witte Volvo-personenauto. De politie zoekt naar getuigen van het incident en wil graag meer camerabeelden ontvangen van de ontvoering.

Het incident werd opgemerkt door omstanders en daardoor werd direct gemeld bij de politie. De auto met het slachtoffer en de twee verdachten is kort daarna aan de Goudlaan in Groningen aangetroffen. De twee verdachten, een 28-jarige en een 20-jarige man uit Groningen, zijn aangehouden en worden verhoord.

Het slachtoffer is in goede gezondheid aangetroffen.

De politie is op zoek naar mensen die hebben gezien dat de jongen op de Grote Markt werd meegenomen. Ook wil de politie graag weten of er mensen zijn die de auto met de twee verdachten hebben zien rijden of in de buurt van de Goudlaan hebben zien staan.

Heeft u informatie die van belang kan zijn of heeft u filmpjes waar de auto of de verdachten op te zien zijn? Neem dan contact met op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via het tipformulier op politie.nl. Anoniem informatie doorgeven kan via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

