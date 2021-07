Twee Stadjers genomineerd voor Kunstenaar van het jaar 2022

nieuws

Frog Table, een kunstwerk van Hella Jongerius

Ontwerpster Hella Jongerius en schilder Isabella Werkhoven behoren tot de 90 kunstenaars die zijn genomineerd voor de negentiende editie van Kunstenaar van het jaar. Tot en met 15 september kan iedereen stemmen om de twee Stadjers door te laten gaan naar de volgende ronde voor de uitverkiezing.

Jongerius en Werkhoven werden samen met 650 andere beeldend kunstenaars voorgedragen voor nominatie. Daaruit werden 90 kunstenaars het vaakst voorgedragen en zij zijn genomineerd. De verkiezing leidt tot drie winnaars. Kunstenaar van het jaar is de kunstenaar die dit jaar de meeste stemmen krijgt. Talent van het jaar is de kunstenaar die jonger is dan 35 jaar en het hoogst eindigt in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars. De eretitel Briljanten Kunstenaar gaat naar de kunstenaar die ouder is dan 65 jaar en het hoogst eindigt in de Galerie van Hedendaagse Kunstenaars.

Tijdens de eerste publieksronde van de verkiezing, die van 1 juli tot 15 september duurt, kan iedereen stemmen op de dit jaar genomineerde beeldend kunstenaars. Naar verwachting worden er tijdens de verkiezing 40.000 à 50.000 stemmen uitgebracht. Stemmen kan via de website, waar ook afbeeldingen van werken en een toelichting van alle genomineerde kunstenaars zien.