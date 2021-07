TUI vliegt vanaf 16 augustus weer op Gran Canaria

nieuws

Een TUI Boeing 737-800 op het Spaanse eiland Tenerife. Foto: Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK - Boeing 737-8K5(w) ‘PH-TFB’ Arkefly, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47013825

Reisorganisatie TUI gaat vanaf 16 augustus weer vliegen vanaf Groningen Airport Eelde op Gran Canaria. Dat meldt de organisatie op haar website.

Op 14 juli maakte TUI bekend te stoppen met vliegen op Gran Canaria. Aanleiding toen was het oranje reisadvies dat voor het eiland was gaan gelden vanwege het oplopende aantal besmettingen. Maandag maakten demissionair premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend dat het reisadvies voor Europese reisbestemmingen herzien wordt. Landen kunnen nu alleen nog een groene of een gele kleur krijgen. Oranje is alleen nog mogelijk wanneer er een nieuwe variant van het coronavirus ontdekt wordt.

Dat het reizen pas op 16 augustus wordt hervat heeft te maken met de logistiek. Omdat er personeel en materieel ingepland moet worden heeft het enige tijd nodig voor dit gerealiseerd kan worden. Naast TUI maakte ook Green Airlines half juli bekend te stoppen met vliegen op Mallorca, Ibiza, Corfu en Faro. Het is nog onbekend wanneer deze vluchten hervat worden.