Trekker brandt uit bij boerderij

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een boerderij aan de Oude Adorperweg even ten noorden van de stad Groningen is dinsdagavond een trekker uitgebrand. Dat meldt incidentenfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

De melding van de brand kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen. In eerste instantie werd er een tankautospuit opgeroepen, even later werd er bijstand gevraagd van de schuimbluswagen. “Het gaat om een trekker die op een boerenerf in de brand is geraakt”, vertelt Weening. “Toen de brandweerlieden arriveerde sloegen de vlammen al uit het voertuig. Men heeft de brand snel onder controle kunnen brengen, maar de brandweer kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.