Toeristen genieten op Camping Stadspark: “Dit is het vakantiegevoel!”

Elk jaar trekt de stad een hoop toeristen aan en met dit mooie weer zijn er ook tijdens deze vakantie weer veel toeristen te vinden, maar wat vinden zij eigenlijk van Groningen?

Maandag namen we een kijkje op Camping Stadspark. We spraken onder andere toeristen uit Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en uit de stad zelf over het campingleven en natuurlijk Groningen.

De meeste toeristen hebben zich al erg vermaakt op de camping zelf. Ook hebben een aantal de terrassen van Groningen onveilig weten te maken. Over het feit dat Groningen op dit moment, vanwege Covid-19, donkerrood is op de kaart maken ze zich geen zorgen. “Wanneer je, je aan de maatregelen houdt en rustig blijft zitten is er niets aan de hand.”

Wat heeft Groningen te bieden?

Naast het lekkere weer zijn de toeristen erg te spreken over de schone straten en verschillende fietsroutes in en rondom de stad. Ook zijn de toeristen blij met de prijzen van terrassen in Groningen. “In Rotterdam zijn de prijzen helemaal over de kop gegaan.” Aldus een toerist die op Camping Stadspark verblijft.