Tientallen coronabesmettingen bij voetbalclub The Knickerbockers

Foto: Andor Heij

Bij studentenvoetbalclub The Knickerbockers zijn afgelopen weekend tijdens een voetbaltoernooi tientallen leden besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een interne mail waar RTV Noord de hand op heeft weten te leggen.

Uit het document blijkt dat er tot nu toe 22 mensen positief zijn getest, maar dat de verwachting is dat dit aantal nog verder op gaat lopen. Behalve leden van de eigen club zijn ook leden van andere clubs besmet. Afgelopen weekend organiseerde de vereniging een voetbaltoernooi waar ook spelers van andere clubs bij aanwezig waren. In totaal zouden er 350 mensen aanwezig zijn geweest. De vereniging roept leden op om zich te laten testen en uit voorzorg in quarantaine te gaan.

In een reactie aan de regionale omroep laat The Knickerbockers weten dat men alles zo veilig mogelijk heeft proberen te organiseren. Zo moest iedereen in bezit zijn van een testbewijs en ook stond er beveiliging bij de ingang. Of de uitbraak ook gevolgen heeft voor verenigingsactiviteiten die de komende periode gepland staan, is nog onbekend.