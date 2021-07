Tiental FC Groningen verliest van SC Verl

nieuws

Foto Andor Heij

FC Groningen heeft vrijdagavond in het Duitse Ankum met 3-2 verloren van SC Verl dat in de derde Duitse bundesliga speelt. FC Groningen speelde ruim een helft met tien man.

FC Groningen trad aan met voornamelijk de tweede keuze en die had het erg lastig tegen Verl. Alleen de Duitsers kregen kansen en vanuit een strafschop van Leandro Putaro werd het halverwege de eerste helft 1-0. Luciano Valente kreeg vlak voor rust zijn tweede gele kaart, zodat FC Groningen met tien man verder moest. Van Verl mocht FC Groningen na de pauze elf man opstellen, maar de scheidsrechter ging daar niet in mee.

In de 57e minuut verdubbelde Cyrill Akono de voorsprong voor Verl. Tien minuten later werd het 3-0 door Maximilian Franke. Vlak daarvoor waren vaste krachten als Mike Te Wierik, Patrick Joosten, Mo El Hankouri, Ramon Pascal Lundqvist en Azor Matusiwa in de ploeg gekomen. In de 74e minuut scoorde El Hankouri de 3-1 vanaf elf meter na hands bij de Duitsers. FC Groningen werd sterker door de inbreng van de vaste krachten en El Hankouri tekende in de 84e minuut voor de 3-2. Te Wierik was met een kopbal nog dicht bij de gelijkmaker.

FC Groningen speelt zaterdag opnieuw. Dan is Vfl Osnabruck de tegenstander. Ook deze club speelt in Duitsland op het derde niveau. Naar verwachting speelt FC Groningen dan met meer basiskrachten.