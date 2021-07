Tiener uit Stad aangehouden voor geweldsincident op station Winschoten

nieuws

De politie heeft een 18-jarige man uit Groningen aangehouden in verband met een geweldsincident op het treinstation van Winschoten. Dit incident vond maandagavond plaats.

Bij dit incident raakte een 21-jarige man uit Pekela lichtgewond. De verdachte wordt dinsdag gehoord op een politiebureau.

De politie is nog druk bezig met het onderzoek. In verband daarmee kan de politie nog niets zeggen over de toedracht van het incident. Maandagavond meldden verschillende media dat de Stadjer en het slachtoffer ruzie kregen, omdat deze wilde helpen bij onenigheid over een gestolen telefoon.