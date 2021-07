Teleurstelling om verworpen bruggenmotie: “Rol van D66 is onbegrijpelijk”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Teleurstelling bij de actiegroep Brug T’rug en het Gerrit Krolbrug Comité. Dinsdagmiddag werd een motie van PvdA-Kamerleden Nijboer en De Hoop, om de bruggen snel te herstellen, verworpen.

“We zijn natuurlijk teleurgesteld”, vertelt Stephan Bauman van Brug T’rug. “Deze motie was een mooie kans om duidelijk te maken wat we hier willen. Een snel herstel van de Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug door bruggen op normale hoogte. Maar helaas haalde de motie het niet. Het werd verworpen met de kleinst mogelijke minderheid van 74 zetels. Vooral de rol van D66 heeft mij bevreemd. In Groningen heeft deze fractie zich ontzettend geprofileerd om de bruggen snel te herstellen. Maar dat kwam in de stemming vanmiddag niet tot uiting. Ik heb begrepen dat er onvrede was over een bepaalde tekstuele passage in de motie. Maar ik denk dan, als er wat onvrede is, dan kun je daar toch over in gesprek gaan en het tijdig aanpassen?”

“Verdikkeme”

Ook teleurstelling bij Maria Hintzbergen van het Gerrit Krolbrug Comité. “De rol van D66 vinden wij ook onbegrijpelijk. Onlangs steunde deze partij wel de motie van Laçin waarin de minister werd opgeroepen om gehoor te geven voor de aanleg van lagere bruggen in de stad. Nu wordt deze motie verworpen terwijl dit een hele mooie kans was om duidelijkheid te krijgen.” Hintzbergen heeft de stemming dinsdagmiddag niet live kunnen volgen. “Ik was druk aan het werk. Maar via berichtjes op mijn telefoon ben ik op de hoogte gehouden. En als je dan hoort dat de motie verworpen is, toen dacht ik wel, verdikkeme. Dit is jammer.”

Snelle oplossing

Hintzbergen vindt echter nog steeds dat de brug snel vervangen moet worden. “Wethouder Broeksma (GroenLinks) heeft dit vorige week ook nog aangegeven op de Politieke Woensdag dat er eigenlijk voor september al een oplossing moet zijn. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de twee hoge bruggen, maar die hebben maar een beperkte capaciteit. Er moet een tijdelijke brug komen. En die mogelijkheden zijn er ook. Er zijn in de wereld bruggen die je tijdelijk ergens neer kunt leggen. Bruggen die je ook naar wens kunt inrichten: de breedte, maar ook voor welk verkeer. En deze bruggen kunnen ook open voor het scheepvaartverkeer. Maar hoe snel zoiets gerealiseerd kan worden? Ik denk dat het interessant genoeg is om daar onderzoek naar te doen.”

“Positief blijven, maar deze motie had ons veel tijd en energie gescheeld”

Bauman ziet die oplossing ook. “Je hebt inderdaad kant en klare modulaire bruggen die je neer kunt leggen. En in ons geval kan er een pontje varen. We hebben afgelopen zaterdag nog gezien dat dit een hele goede tijdelijke oplossing kan zijn. Maar alles staat of valt met de bereidwilligheid van Rijkswaterstaat, of zij zich van hun goede kant willen laten zien.” Zowel Hintzbergen als Bauman blijven positief. “Er ligt nog een andere motie”, vult Bauman aan. “Deze motie gaat over een onderzoek naar lage bruggen. En we weten niet wat er verder gaat gebeuren. Er kunnen nieuwe moties in stemming worden gebracht. Eigenlijk zijn er nog heel veel paden die bewandeld kunnen worden. Maar feit is dat als deze motie was aangenomen, het heel veel werk en tijd gescheeld zou hebben.”