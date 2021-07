Synagoge Groningen presenteert nieuwe huisstijl

nieuws

Foto: Synagoge Groningen

De Synagoge Groningen heeft sinds maandag een nieuwe huisstijl. Het is de eerste stap in een volledig nieuwe stijl voor de synagoge.

De nieuwe huisstijl is ontworpen door Studio Eye Candy. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de grafische vormgeving van de nieuwe vaste tentoonstelling in het gebouw. Als de werkzaamheden afgerond zijn vertelt het gebouw straks het eeuwenoude verhaal van de Joodse gemeenschap in Stad en Ommeland op een eigentijdse en aansprekende manier. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de installatie van de vele presentatiemiddelen.

De afgelopen maanden is er in de Synagoge veel werk verzet. Naast verschillende bouwkundige aanpassingen zijn er ook touchscreens geplaatst. Alle nieuw geplaatste meubels hebben één ding gemeen: de heldere kleuren. Deze heldere kleuren zijn ook terug te zien in het nieuwe logo dat vanaf maandag bijvoorbeeld te zien is op de vlaggen die bij het gebouw wapperen. In het logo is het karakterbepalende voorraam van het gebouw in de vorm van een Mageen David (Davidster) te zien, in combinatie met gebruik van kleuren van het interieur. De huisstijl is inmiddels verwerkt in alle vormen van informatievoorziening, zowel in het gebouw als online.