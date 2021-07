Susan Top vertrekt ‘met buikpijn’ bij Groninger Gasberaad

nieuws

Foto: Groninger Gasberaad

Susan Top vertrekt per 1 oktober 2021 als secretaris bij het Groninger Gasberaad. Top ziet, in de huige fase van het gaswinningsdossier, onvoldoende mogelijkheden heeft om de belangen van gedupeerde inwoners nog effectief te kunnen behartigen.

“Ik heb er buikpijn van, maar op een gegeven moment moet je reëel zijn”, zo stelt Top in een verklaring voor haar vertrek. “Intussen zijn vrijwel alle wetten en beleidskaders vastgesteld en we hebben hard gevochten om daar zoveel mogelijk de belangen van gedupeerden in veilig te stellen. Op onderdelen is dat zeker gelukt en dat koester ik, maar op het grote geheel niet. De krampachtige scheiding tussen ‘schadeherstel’ en ‘versterken’ is een systeemfout die niet meer te herstellen lijkt.”

Volgens Top is er een ‘oerwoud’ ontstaan aan vergoedings- en subsidieregelingen, waar nauwelijks meer een touw aan vast te knopen is. “De formele kant is al nauwelijks te begrijpen, en als er dan in de praktijk ook nog van, de toch al onnavolgbare afspraken, wordt afgeweken is het onbegonnen werk”, vervolgt Top. “Ik kan het voor mezelf niet meer verantwoorden om nu medeverantwoordelijk gehouden te worden voor deze chaotische brij aan regelingen en subsidies. Terwijl de echte problemen nog steeds niet adequaat kunnen worden opgelost.”

Het Gasberaad zet zichzelf, totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst, op een laag pitje. Wigboldus: “We hopen rond het afscheid van Susan daarover meer duidelijkheid te hebben. Tot die tijd zullen we onze ‘gewone’ werkzaamheden beperken tot het hoogstnodige, om voldoende tijd en energie voor de koersbepaling te hebben.”