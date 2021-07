‘Studenten moeten zien waar de baankansen liggen in Noord-Nederland’

nieuws

Een groep studenten van het Alfa-college die in 2019 hun diploma in ontvangst namen. Archieffoto: Alfa-college

Scholieren en studenten moeten meer inzicht krijgen in de baankansen van hun studie. Daarom pleiten de Statenfracties van het CDA en D66 in Groningen willen voor een jaarlijks te actualiseren overzicht van kansrijke opleidingen voor de regionale economie.

Met zo’n overzicht moeten Groningse jongeren meer inzicht krijgen in de arbeidsmarktontwikkelingen in de regio. Werkvelden als ICT, zorg, techniek en welzijn kennen in de toekomst een grote arbeidsmarktkrapte en de provincie moet zich inspannen om dit te veranderen.

“We zien dat veel jongeren hier geen baan vinden na hun studie, terwijl we in onze provincie jaarlijks honderdduizend jonge talenten opleiden”, aldus CDA-fractievoorzitter Robert de Wit. “Dat betekent dat we meer moeten gaan opleiden voor onze regionale werkgelegenheid.”