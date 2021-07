Dit jaar geen open dag bij FC Groningen

sport

Foto: Sportphotoagency.com

FC Groningen heeft besloten om geen open dag te organiseren, voorafgaand aan het komende seizoen. Dat maakte de club vrijdagochtend bekend.

Een open dag moet volgens de club een feest zijn voor alle supporters met een laagdrempelig karakter en dat kan vanwege corona niet worden geboden.

“De open dag is een laagdrempelig evenement voor families en iedereen die de FC een warm hart toedraagt”, zo stelt algemeen directeur Wouter Gudde. “Dat moet dan kunnen zonder toegangscontrole of andere beperkende maatregelen. Dat is in deze tijd helaas niet mogelijk, dus hebben we besloten dit seizoen helaas geen open dag te organiseren.”