Storing op website coronatest.nl

Foto: sxc.hu/profile/soopahtoe

Mensen die dinsdagavond hun testuitslag via de website coronatest.nl willen opvragen krijgen die door een technische storing niet te zien.

De storing ontstond in de loop van dinsdagavond. Op social media schrijven mensen dat ze al urenlang proberen in te loggen op de website om hun testuitslag te bekijken maar dat dit niet lukt. Ook mensen die proberen om een coronatest aan te vragen om daarmee te controleren of ze ook besmet zijn met het coronavirus lopen tegen problemen aan evenals mensen die een vaccinatieafspraak willen maken. Een woordvoerder van coronatest.nl laat weten dat wanneer mensen zich via DigiD identificeren, de site in een storing schiet.

Hoe lang de problemen gaan duren is onbekend.