Storing testbewijzen CoronaCheck-app; GGD per mail bereikbaar voor vakantiegangers

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Vanwege een storing in de CoronaCheck-App is het vrijdagochtend niet mogelijk om negatieve testbewijzen te laden. Vakantiegangers die een testbewijs willen hebben voor vertrek, kunnen daarom contact opnemen met de GGD en via mail een testbewijs opvragen.

Mensen die zich hebben laten testen bij de GGD Groningen, kunnen een mail sturen om een testbewijs op te vragen. “Vermeld in je mail je naam en het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent”, laat de GGD vrijdagmiddag weten. “Een medewerker van GGD Groningen belt je terug om je gegevens te controleren. Daarna krijg je een mail met een pdf van de negatieve testuitslag.”

De GGD stelt zo snel mogelijk te werken, maar geen garantie te kunnen geven over het tijdsbestek voor verwerking van elk verzoek. “We doen dit zo snel mogelijk, maar kunnen geen garantie geven voor hoeveel tijd dit in beslag neemt”, zo schrijft de GGD. “De pdf van je negatieve uitslag is geen officieel testbewijs, maar is op dit moment een alternatief dat we kunnen bieden in verband met de storing.”