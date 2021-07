Stoepen rond UMCG zien ‘Go Sharing’-groen

nieuws

Foto: Wouter Holsappel

Hoewel Go Sharing in Groningen geen deelscooters meer mag aanbieden op de openbare weg, stonden de stoepen rond het UMCG vrijdagochtend nog steeds vol met de groene monsters. Fietsen in een rek zetten was er daardoor soms niet meer bij.

Stoepen en fietsenrekken rond UMCG zien groen

Twee dagen nadat de vergunning van Go Sharing in Groningen is verlopen, staan de meeste scooters netjes op de parkeerplaatsen, met nog een enkele, verdwaalde scooter in de binnenstad. Rond het UMCG stonden de stoepen vrijdagochtend echter nog vol met de groene apparaten.

De aanbieder van deelscooters besloot de vergunning te omzeilen. Daarom biedt Go Sharing vanaf 1 juli de scooters aan vanaf eigen parkeerplekken in de Stad. Maar het UMCG hoort daar niet bij en de gemeente kan het verbod hier niet handhaven.

Go Sharing besloot hoogstwaarschijnlijk direct in te grijpen. Een gehuurde bus reed aan het einde van de ochtend het UMCG-terrein op om de deelscooters op te halen.

Ze worden opgehaald! pic.twitter.com/zdJn8J8gNp — Ik bemoei me graag (@pointlessentry) July 2, 2021

Geen vergunning

De deelscooter-aanbieder kreeg vorig jaar een vergunning om de scooters in de Stad aan te bieden, bij wijze van proef. Na het eerste jaar besloot de gemeente echter om Go Sharing geen nieuwe, permanente vergunning te verlenen voor het aanbieden van de scooters op de openbare weg. Go Sharing scoorde in het eerste jaar slecht op het gebied overlast en informatievoorziening aan gebruikers.