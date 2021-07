Stembakken geopend in Oosterparkwijk: “Vergroten van bewustwording”

nieuws

Xandra opent de eerste stembak in de Oosterparkwijk. Foto: Ellen Beck

Bij de bushalte aan de Klaprooslaan in de Oosterparkwijk is zaterdagochtend één van de in totaal zeven Stembakken geopend. De Stembak is een afvalvoorziening die de bewustwording moet vergroten.

“De Stembakken zijn een initiatief van de Zwerfvuilteams van Duurzaam Oosterpark”, vertelt projectcoördinator Ellen Beck van Duurzaam Oosterpark. “We zien dat sigarettenpeuken veel overlast veroorzaken in de wijk. En dat niet alleen. Als je een sigaret op de grond gooit dan heeft dit grote gevolgen voor het milieu. In het filter zit bijvoorbeeld plastic. Maar er zitten ook giftige stoffen in die de grond intrekken. Iedere weggegooide peuk zorgt ervoor dat 8 liter grondwater vervuild raakt.”

“Wilt u een stadsstrand in de wijk?”

De Stembakken moeten dat tegen gaan. “In de wijk staan er nu zeven. Ze staan allemaal bij bushaltes in de wijk waar ook een bushokje is te vinden. Mensen die roken kunnen hun sigaret in de Stembak stoppen. Het leuke is er er bij deze Stembakken een spelelement is toegevoegd. Er staat een vraag op waarbij mensen kunnen kiezen uit twee opties. Dus je stopt je sigaret in de optie waar jij voorstander van bent. Op één van de stembakken staat bijvoorbeeld de vraag ‘wilt u een stadsstrand in de wijk?’ of ‘wilt u een betaalbare groente- en fruitmarkt in de wijk?’. De vragen zijn bedacht door de wijkraad en de bewonersorganisatie. Maar ook wijkbewoners mogen vragen indienen. Mensen die goede suggesties hebben kunnen deze doorgeven op telefoonnummer 050 317 12 80.”

Enthousiaste reacties

De eerste Stembak werd zaterdagochtend geopend door Xandra. “Zij is één van de mensen die in de wijk woont, en erg actief binnen onze Zwerfvuilteams. Zij hield een speech waarin ze de stembak opdroeg aan haar zwager. De man van haar zus is overleden aan de gevolgen van longkanker. Dat gaf de ochtend direct een behoorlijke lading.” Volgens Beck reageren buurtbewoners enthousiast. “Ze zijn blij dat ze de peuken nu kwijt kunnen op een plek waar het kan.”